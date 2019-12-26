Heung-Min Son'un Kızılyıldız'a Golleri
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Tottenham Hotspur ile Kızılyıldız gruplarda karşı karşıya geldiğinde Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Tottenham 4-0 kazandı. Koreli Heung-Min Son attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı
26.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:17
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Tottenham Hotspur ile Kızılyıldız gruplarda karşı karşıya geldiğinde Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Tottenham 4-0 kazandı. Koreli Heung-Min Son attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı
Kaynak: Dugout
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