Heung-min Son’un 2019 Yılında Attığı En Güzel Şampiyonlar Ligi Golleri

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20

Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son, müthiş bir 2019 yılı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde attigi kritik gollerle takımının tarihte ilk defa Devler Ligi'nde finale ulaşmasında önemli rol oynayan Son'un 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel golleri sizler için sıraladık..