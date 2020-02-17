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Heuing-min Son'un Premier Lig'de Attığı 50 Gol

8 Temmuz 1992 doğumlu Güney Kore'li kanat oyuncusu Heuing-min Son 2015 yılından itibaren Tottenham Hotspur forması giyiyor. İşte Son'un Tottenham Hotspur formasıyla attığı 50 Premier Lig golünü sizler için derledik.

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

8 Temmuz 1992 doğumlu 'li kanat oyuncusu Heuing-min Son 2015 yılından itibaren forması giyiyor. İşte Son'un Tottenham Hotspur formasıyla attığı 50 Premier Lig golünü sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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