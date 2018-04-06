Hestourex Fuarı'nda Doğu Karadeniz Tanıtılıyor

Antalya'da bu yıl ikinci kez düzenlenen 160 ayrı ülkeden yaklaşık 5 bin katılımcının buluştuğu Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı'nda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sağlık ve spor turizmi olanakları tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi yapılan HESTOUREX, Türkiye'deki kurum ve kuruluşları dünyanın her yerinden gelen satın alma heyetleriyle bir araya getirerek, tüm ülkedeki turizm hizmeti veren işletmelerin 4 mevsim faaliyet göstermesini ve turizmi sürekli hale getirmeyi hedefliyor. ANFAŞ Expo Center'da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) önderliğinde yapılan tanıtımlara Trabzon'u temsilen Vali Yardımcısı Nusret Şahin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu önderlik ediyor.

Fuarın çok önemli bir fuar olduğuna dikkat çeken DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Bölgemizin her ili ve ilçesi, spor, sağlık ve bu bağlamdaki alternatif turizm çeşitlerinin uygulanabileceği olanaklara sahip. Bölgemizdeki turizm çeşitliliğini arttırmak ve yapılacak ikili anlaşmalarla Bölge ekonomimize katkı sağlamak için Hestourex Fuarı'nda yerimizi aldık" diye konuştu.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Ali Ayvazoğlu ise 2018 turizm sezonunun 2017 yılı turizm sezonundan daha hareketli geçeceğini söyledi. Ayvazoğlu, "4 bin yıllık tarihi geçmişiyle İmparatorluk başkenti olan Trabzon'u, turizm, sağlık, spor, kültürel ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz" dedi. - TRABZON