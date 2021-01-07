HESTOUREX Fuarı, 1-3 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen 4. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı HESTOUREX'in 1-3 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen 4. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı HESTOUREX'in 1-3 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 2020'de yapılamayan fuar, bu yıl daha güçlü bir donanımla gerçekleştirilecek.

Fuar kapsamında sektörün profesyonel yöneticileri Antalya'da buluşacak. Spor, sağlık ve alternatif turizme ilişkin hizmetler ve donanımlar dünyaya tanıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun