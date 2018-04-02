Hestourex Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Başlıyor

Antalya'da 5-8 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek olan HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın bu yıl ikincisi Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl 6-9 Nisan 2017'de düzenlenen HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın bu yıl ikincisi Cumhurbaşkanlığı Himayesi'nde 5 – 8 Nisan tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun direktifleri doğrultusunda başta Antalya olmak üzere, Türkiye'de turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor. HESTOUREX, geçen sene dünyanın 150 ülkesinden 4 binin üzerinde satın alma heyetini Türkiye'deki kurum ve kuruluşları randevulu iş görüşmesi yapılmasını sağladı. HESTOUREX 2017'de katılımcılara ve ülke ekonomisine kısa vadede 10 Milyar TL üzerinde iş fırsatı sağlarken, Rusya ile uçak krizinden sonra ülke turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağladı. HESTOUREX, 2017'de ki sonuçları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı.

Dört mevsim tüm bölgelerde turizm

HESTOUREX, Türkiye'deki kurumları, kuruluşları dünyanın her yerinden gelen satın alma heyetleriyle bir araya getirerek (B2B görüşmeleri) turizm hizmeti veren işletmelerin 4 mevsim faaliyet gösterme hedeflerini sürekli hale getirmeyi gerçekleştirdi. B2B'ler, Akdeniz Bölgesi otellerinin boş kaldığı Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat aylarında futbol kampları, turnuvalar, bisiklet takım kampları, uluslararası atletizm turnuvaları gerçekleştirilmiş bu organizasyona iştirak eden oteller hem açık kalmış hem de bölgenin sezon dışı işsizlik oranını aşağı seviyelere çekti. Bunun yanında Erzurum, Kayseri, Bursa gibi kış aylarında dolu olan turizm merkezleri yaz aylarında serin iklimin ve yüksek rakımın verdiği avantajla aynı şekilde doluluk sağladı.

Geleceği keşfetmek isteyenler HESTOUREX'te

HESTOUREX'e, Türkiye'nin son yıllarda dünyaya örnek gösterilen projeleri arasında, dünya standartlarında modern JSI belgeli bölge hastaneleri, özel hastaneler, özel tedavi, güzellik, saç ekimi vb. merkezleri, spor kampları yapmaya uygun oteller, bölgesinde sağlık spor ve alternatif turizm faaliyetleri gerçekleştiren ve gerçekleşmesini hedefleyen valilikler, kalkınma ajansları, belediyeler kısacası tek sloganı olan geleceğin inovasyonunu keşfetmiş ve etmek isteyen tüm kurumlar katılım sağlayabiliyor. Yurt dışından gelecek olan nitelikli alım heyetlerini tek çatı altında karşılaşmak ve de ürünlerini sergilemek isteyen ürün tedarikçileri de fuara ilgi gösteriyor.

Türkiye'ye artı değer

Sıcak iklimi, tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte sağlık ve spor tesislerinin bir arada bulunması nedeni ile fuar Antalya'da gerçekleştirilirken, alternatif turizmin bir dalı olan fuar turizmini de Antalya'da geliştirmek şehre büyük katma değer kazandırıyor.

HESTOUREX, 2017 yılında katılımcılarına sağlamış olduğu yüz yüze görüşme imkanları(B2B) ve akabinde katılımcılara tesislerini tanıtımı sonucunda Türkiye'nin uluslararası prestijini arttırmaya katkı sağlamıştır. Sağlık turizmi alanında, faaliyet gösteren katılımcılar fuar bitiminden itibaren yeni müşterilere kavuşmuş ve ticaretlerini arttırdılar. Spor turizminde ise faydalarını direkt göstermiş, 2016'da 100 milyon dolar civarında gerçekleşen spor ve kamp turizmi HESTOUREX 2017'den itibaren 200 milyon dolar ciroyu geçti.

HESTOUREX'e kamp ve karavan turizmi de geliyor

Her geçen gün gelişen ve Türkiye'de son zamanlarda revaçta olan kamp ve karavan turizmi de bu sene HESTOUREX'e katılıyor. HESTOUREX'de önemli yer verilen kamp ve karavan turizmi, Türkiye turizmi adına çeşit oluştururken, büyük katkıda bulunması bekleniyor. HESTOUREX neticesinde Finike Belediyesi'nin Şubat ayı başında gerçekleştirdiği uluslararası oryantiring turnuvasına yaklaşık 2 bin sporcu katılırken, ilçede 1 hafta boyunca tesislerde restoran ve kafeler yüzde yüz doluluk oranını yakaladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek fuarda geçmiş yılda yine HESTOUREX'e ait olan rekorların kırılması hedefleniyor. - ANTALYA