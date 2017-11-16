Hestourex, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Yapılacak

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Sağlık Spor Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın (HESTOUREX), Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığı bildirildi.



Fuardan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sene başarılı bir organizasyona imza atan HESTOUREX'e, 150 ülkeden 4 binin üzerinde yabancı alım heyeti katıldı.



Fuarda gerçekleşen "B2B" ile ülke içerisinden katılımcı kurum, kuruluş, sivil toplum kuruşlarıyla yurt dışından gelen alım heyetleri arasında 10 milyar liranın üzerinde iş potansiyeli yakalandı.



Geçen organizasyonda yakalanan başarının sonucunda, 5-8 Nisan 2018'de ikincisi gerçekleştirilecek HESTOUREX, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.



Cumhurbaşkanlığının himayesinde bir araya gelecek sağlık sektörünün önde gelenleri ile spor ve turizm temsilcileri, dünyanın en iyi destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın sadece yaz sezonunda değil, yılın 12 ayında da ziyaret edilebilecek bir kent olduğunu gösterecek.











Hedef 20 milyar lira



HESTOUREX, bu sene "B2B" görüşmeleri kapsamında 20 milyar liralık iş potansiyeli yakalamayı ve 5 bin yabancı satın alma heyetini Antalya'ya getirmeyi hedefliyor. ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenecek HESTOUREX, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından destekleniyor.