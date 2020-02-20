Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth: "Saldırgan yabancı düşmanlığı saikiyle hareket etti"

20.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:56

Almanya'da Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısını düzenleyen kişinin yabancı düşmanlığı saikiyle hareket ettiğini söyledi.

Beuth, yaptığı açıklamada, dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Olayın ardından tanık ifadeleri ve videolar sayesinde muhtemel saldırgana ilişkin bilgileri edindiklerini ifade eden Beuth, daha sonra araç sahibinin evinde 43 yaşındaki failin ve 72 yaşındaki annesinin ölü bulunduğu kaydetti.

Beuth, saldırganın Hanau kentinde yaşayan bir Alman olduğunu aktardı.

"İlk belirlemelere göre saldırgan yabancı düşmanlığı saikiyle hareket etti" diyen Beuth, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.



Beuth, Federal Başsavcılığın olaya ilişkin terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.



Peter Beuth, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Almanya'nın Hanau kentinde bu gece iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.



Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist Tobias R. evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA