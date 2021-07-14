Hessen Eyalet Meclisinde Hanau terör saldırısının araştırılması için kurulan komisyon çalışmalarına başladı
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Hessen Eyalet Meclisinde Hanau terör saldırısının araştırılması için kurulan komisyon çalışmalarına başladı

Hessen Eyalet Meclisinde Hanau terör saldırısının araştırılması için kurulan komisyon çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısının araştırılması için Hessen Eyalet Meclisinde kurulan araştırma komisyonu çalışmalarına başladı.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısının araştırılması için Hessen Eyalet Meclisinde kurulan araştırma komisyonu çalışmalarına başladı.

Hessen Eyalet Meclisinin internet sayfasındaki açıklamaya göre, Araştırma Komisyonu, Meclis Başkanı Boris Rhein'in yönetiminde ilk oturumunu gerçekleştirdi.

15 milletvekilinin yer aldığı komisyonun başkanlığına Sosyal Demokrat Partili (SPD) Marius Weiss, başkan yardımcılığına Yeşiller Partili Frank-Peter Kaufmann seçildi.

Başkan Rhein, burada yaptığı açıklamada, Hanau'da 19 Şubat 2020'de meydana gelen cinayetlerin herkesi sarstığını belirterek, "Bundan dolayı Meclisin olayları incelemesi önemlidir." dedi.

Weiss da Hessen Eyalet Meclisinin buradaki görevinin Hessen eyalet hükümetinin ve alt makamların olası başarısızlıkları, idari süreçteki sorunları ve mevcut yapılardaki eksikleri araştırmak olduğunu vurgulayarak, "Bu görevi çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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