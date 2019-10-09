Hessen'da kamyonla araçlara çarpan zanlı tutuklandı

09.10.2019 14:37

Hessen eyaletinde çalıntı kamyonla araçlara çarpan Suriyeli zanlının eylemine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer olayın terör eylemi olduğuna dair ipucu bulunmadığını belirtiyor.Almanya'nın Hessen eyaletinin Limburg kentinde bir kişinin çalıntı kamyon ile çok sayıda araca çarpması sonucu sekiz kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı hakkında cinayete teşebbüs, adam yaralama ve trafiği tehlikeye sokma suçlamalarıyla dün tutuklama kararı çıkartıldı. Frankfurt Başsavcılığı sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada, Suriyeli zanlının tutuklandığını duyurdu. Sözcü, şiddet eyleminin nedeni hakkında ise bilgi vermedi. Federal Savcılık'tan dün yapılan açıklamada ise Hessen'daki emniyet birimleri ile temas halinde olunduğu, ancak henüz soruşturmanın savcılığın yetki alanına girmediği belirtildi. Federal Savcılık, terör şüphesi bulunduğu durumlarda soruşturmayı üstleniyor.



Olayın faili Suriyeli



Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik birimlerinden edindiği bilgilere göre, Pazartesi öğleden sonra meydana gelen olayda kamyonu kullanan kişinin 32 yaşında bir Suriyeli olduğu belirlendi.



Kasım 2015'ten beri Almanya'da geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli'nin uyuşturucu ve şiddet bağlantılı suçlar nedeniyle emniyet birimleri tarafından tanındığı belirtildi. İslamcılarla muhtemel bağlantılarına ilişkin olarak ise emniyet birimlerinin bilgisi olmadığı kaydedildi. Polisin, olayla bağlantılı olarak bir Hessen eyaletinin Langen kentinde bir dairede arama yaptığı bilgisi verildi.



Şimdiye kadar olayın terör eylemi olduğuna dair ipucu bulunmadığını belirten yetkililer, yine de bu ihtimalin gözardı edilemeyeceğini dile getirdi.



Seehofer: Soruşturma sürüyor



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, olayın nedeninin henüz aydınlığa kavuşmadığını ifade etti. Seehofer, Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının dün Lüksemburg'taki toplantısı sırasında olayda terör şüphesi ile ilgili bir soruyu "Soruşturma sürüyor ve şu anda bu olayı nasıl nitelendirmek gerektiğini söyleyemeyeceğim" sözleriyle yanıtladı.



dpa/JD,GA



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