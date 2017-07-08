Hesna Nine'nin Evi 50 Yıl Sonra Aydınlandı

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun 50 yıldır elektriksiz yaşadığı eve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla elektrik tesisatı yapıldı.



Gerçekleştirilen çalışmalarla, hem evin içinde elektrik kullanılabilir hale geldi hem de çekilen bir kilometrelik hat ile sokak aydınlatması sağlandı.



75. Yıl Mahallesi'nde 50 yıldır oğlu Durmuş Usu ile yaşayan Usu, enerji nakil hattı çekilmeyen evinde gaz yağı, haşhaş yağı ve küçük tüp sayesinde aydınlatmayı sağlıyordu.



Sesini duyurmak için çeşitli makamlara mektup yazan Usu'nun imdadına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yetişti. Albayrak'ın talimatıyla, Usu'nun evine enerji nakil hattı çekildi ve evde elektrik kullanabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlandı.



Albayrak'ın yakından takip ettiği çalışmalar sayesinde, Usu'nun hem evi hem de sokak aydınlatması sağlandı. Yol aydınlatması için çekilen 1 kilometrelik hat ile Usu'nun evinin önü ve yakın yolu da aydınlatıldı.



"Bu yaştan sonra ışığı gördüm"



Mutluluğu gözünden okunan Usu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır oturduğu evde elektriğinin olmadığını anımsattı.



Elektriği olmadığı için gaz yağı, haşhaş yağı, mazot kullandığını söyleyen Usu, son dönemde ise küçük tüple evini aydınlattığını ifade etti.



Usu, ev ve çevresinde elektrik olmadığından avluda gezerken düşüp vücudunun çeşitli yerlerini kırdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yalan dünyada bir lamba istedim. Çok şükür şimdi elektriğim, direğim geldi. Elektrik tesisatım yapıldı. Bu yaştan sonra ışığı gördüm. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. O olmasaydı ışıksız kalacaktım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'tan Allah razı olsun. Sağolsunlar, varolsunlar. Allah bana ışığı yaktırmak nasip estin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."