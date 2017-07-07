Hesna Nine, Hem Işığa Hem de Televizyona Kavuştu

ESKİŞEHİR'in daha önce merkeze bağlı köy olan Kıravdan Mahallesi'nde oğlu 68 yaşındaki Durmuş Usu ile birlikte hayvancılık yapan 91 yaşındaki Hesna Usu, elektriğe kavuştu. Hesna ninenin evine televizyon da kuruldu.



Evlerinin 1967 yılında yapıldığını, o günden bu yana hiç elektriklerinin olmadığını anlatan Hesna nine, eşinin 1976 yılında vefat ettiğini söyledi. Elektrik olmadığı için evinde buzdolabı ve televizyonunun da bulunmadığını, sadece pille çalışan radyo dinlediğini belirten 4 çocuk annesi Hesna Usu'nun elektriksiz yaşamasının gazetelerde yer almasından sonra önce evinin yanına elektrik direği dikildi, ardından da evine elektrik tesisatı döşenerek odasına ampul takılıp ışığa kavuşturuldu. Odasını duvarına 82 ekran bir televizyon da takılıp kurulumu yapılan Hesna nine, bir tek buzdolabının kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:



"50 sene sonra çok şükür ışığıma kavuştum. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletime milletime, benim için çalışanlara. Allah bin kez razı olsun. Önce ışığım, şimdi de televizyonum geldi çok mutluyum. Bir buzdolabım kaldı. Daha önce haşhaş yağı yaktım, mazot yaktım, gaz yaktım, tüp yakıyordum, onu da yakamıyordum, söndüremiyordum. Şimdi ışığa kavuştum çok mutluyum, çok seviniyorum." - Eskişehir