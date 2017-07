Hesna Nine 50 Yıl Sonra Işığına Kavuştu

Hesna nine 50 yıl sonra ışığına kavuştu

50 yıldır elektriksiz yaşanayan Hesna Usu:

"Muradıma erdim, artık gözüm açık gitmez"

"Bu dünyada ışığı gördüm inşallah diğer tarafta da görürüm"



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 50 yıldır elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu'nun hayalleri gerçekleşti. Usu, 50 yılın ardından evinde ışığının yandığını gördü.

Eşi ile birlikte 50 yıl önce yaşadığı evi yapan Hesna Usu, 3 yıl sonra eşini kaybetti. Çocuklarını elektriksiz bir evde yıllarca büyüttü. Ardından çocuklarını evlendirdi. Onlar gitti, Hesna Usu ile bir oğlu elektriksiz yaşamaya devam etti. Yaptığı yemek kısa sürede bozuldu. Bazen bir ses duymak istedi, elektrik olmadığından ne televizyon nede radyosu oldu. Geceleri tuvalete giderken, defalarca düşerek kolunu bacağını kırdı. Yıllarca gözünden sakındığı keçilerinin karanlıkta çalışmasından korkuttu. Son çare sesini basın yolu ile duyurmak istedi. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında Hesna ninenin sesini Türkiye duydu. Farklı şehirlerden arayanlar oldu. Yardım için evini ziyaret edenlerde oldu. Haberi baz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise harekete geçti. Konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., ekipleri Hesna ninenin hayalini kısa sürede gerçekleştirdi. Evin iç tesisatını ise bir hayırsever yaptırdı. Hem evin içerisini hemde çevresini ışıklandırdı. Tam 50 yıl ışığı bekleyen ölmeden önce son arzusu olan Hesna Usu, şimdi çocuklar gibi mutlu. Evinin içi olduğu gibi dışını da Türk Bayraklarını astı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletine minnettar olan Hesna nine, herkese dua ediyor.

Işığı görünce gençleştiğini söyleyen Hesna Usu, 'elektrik geldi çok mutluyum. Gençleştim. Çok şükür karanlıktan kurtardınız beni' dedi.

Muradıma erdim diyen Hesna nine, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Oraya gidiyordum karanlıktı, buraya geliyorum karanlıkta şimdi şükür Allah'ıma. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza devletimize ve milletimizden bana ışığı gösterdi diye Allah razı olsun. Muradıma erdim. Gelmez diye düşündüm ama geldi. Devletimden çok memnunum. Ölsem bile artık gözlerim açık gitmez. Bu dünyada gördüm ışığı, inşallah öldükten sonra da görürüm. Geceleri artık korkmayacağım. Yıkılmayacağımda, hiçbir yerim de kırılmaz. Evimin içi, dışı her yer ışık oldu. Hiç görmediğimi gördüm.