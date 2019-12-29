Hesarek'te kayak sezonu açıldı, hedef 200 bin ziyaretçi

29.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:24

Bingöl'de bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin dikkat çeken kayak tesislerinden Hesarek'te kar yağışıyla birlikte sezon geçte olsa açıldı. Sezon süresince kayak merkezine 200 bin kişinin gelmesinin beklendiği belirtildi.



Bingöl'de beklenen kar yağışının son 2 gün yoğun olarak etkisini göstermesiyle merkeze bağlı Dikme köyü sınırlarında yer alan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi sezonu açtı. Bingöl ile çevre illerden kayakseverlerin hafta sonu ziyaret ettiği kayak merkezinin sezon bitene kadar 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.



Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen kayak merkezinde en uzunu bin 600 metre olan 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleri bulunuyor. Kayak tutkunu binlerce kişiye kışın tatil keyfi yaşatan tesis, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 40, Elazığ Havalimanı'na ise 110 kilometre mesafede yer alıyor.



Tesisin yakın zamanda diğer kayak tesisleriyle yarışacak seviyeye geleceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Akarca, "Hesarek, bölgenin en güzel kayak tesislerinden biridir. Elazığ, Malatya, Batman, Diyarbakır, Mardin ve diğer illerimizden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan şeref duyarız. İleri dönemlerde inanıyorum kayak tesisimiz Uludağ, Kayseri Erciyes ve Palandöken kayak merkezleriyle yarışacak bir seviyeye gelecektir. Kayak tesisimize daha önce gelen misafirlerimiz artık her sezon başladığında bizi arıyor ve bir daha gelmek istediklerini iletiyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bu dönüşler olduğu zaman" dedi.



Geçtiğimiz sezon 150 bine yakın ziyaretçinin kayak merkezinde ağırlandığını ifade eden Akarca, "Bu yılda hedefimiz 200 bine yakın kayakseverin ilimizi ziyaret etmesidir. Bu gelişmeler olduğu zaman ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlar" diye konuştu.



Uzun zamandır Hesarek'e kar yağmasını beklediklerini dile getiren Turgay Ömer Bayat adlı vatandaş ise, "Bingöl merkezden buraya kayak yapmaya geldik. Uzun bir zamandır kar yağışını bekliyorduk. Çok şükür ki beklediğimiz oldu. Hava şartları kötüydü ama artık iyi. Hesarek'te her şey çok güzel. Bütün halkımızı buraya kayak yapmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA