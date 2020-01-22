Hesarek Kayak Merkezi pistleri yarıyıl tatilinde doldu

22.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:44

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin önemli kış turizm merkezlerinden Hesarek Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan tesis, en uzunu 1600 metre olan, profesyonel, amatör ve çocuklar için beş pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemleriyle nisan ayına kadar kayak imkanı sunuyor.

70 yatak kapasitesiyle konaklama imkanı da sunan tesise her geçen yıl ilgi artıyor. Başta Diyarbakır ve Mardin'de faaliyet gösteren turizm şirketlerinin düzenlediği turlar olmak üzere çevre illerinden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan tesise gelen kayakseverler, davul zurna ile karşılanıyor.

Bazıları eğitmenler eşliğinde kayak öğrenirken, bazı kişiler ise kayak ve snowboard yaparak, kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Kaliteli kayak imkanı sunan tesiste aynı zamanda sporcular, ulusal ve uluslararası yarışlara da hazırlanıyor.

"Buraya günübirlik tur düzenliyoruz"

Tur operatörü Murat Çakar AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ziyaret ettiği tesisi çok beğendiğini, ardından kış sezonunda gezi programına eklediklerini söyledi.

Karın fazla yağmadığı Diyarbakır ve Mardin'de yaşayanların Hesarek turuna yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çakar, "Buraya günü birlik tur düzenliyoruz. Bugün 70 kişi ile geldik. Cumartesi ve pazar günleri sabah ziyaretçileri getirip, akşam dönüyoruz. Hesarek'e dört dörtlük bir tesis yapılmış. Beğendiğimiz için turumuza burayı da ekledik." ifadelerini kullandı.

Çakar, Diyarbakır ve Mardin'den her gün 200-300 kişinin geldiğini belirterek, kayak yapamayanların da manzarayı görmek için geldiğini ifade etti.

Mardin'den Derya Aslan, "Arkadaşlarla hafta sonu tatili için geldik. Burayı çok beğendik ve çok eğlendik. Burayı tur şirketi aracılığıyla öğrendik ve geldik. Çok güzel bir yer herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Karne hediyesi

Aksaray'dan çocuklarıyla geldiğini aktaran Mehmet Bayraktar da Hesarek'i çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten burası çok güzel bir yer. Bingöl'de böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra her zaman geleceğim. Erzurum Palandöken ne ise Hesarek de o." şeklinde konuştu.

Çocuklarını karne hediye olarak kayak yaptırmaya getirdiğini kaydeden Nihat Cengiz ise hava soğuk olmasına rağmen eğlendiklerini dile getirdi.

Belçika'dan Bingöl'deki arkadaşını ziyarete gelen Zübeyde Kara da "Kaymaya geldik. Burası güzel bir tesis, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA