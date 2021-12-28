Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan, yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Profesyonel ve amatör kayakçılara, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve vatandaşların katıldığı programla açıldı.

Kar kalitesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki önemli kayak tesislerinden biri olarak, kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunan merkezde sezonun ilk gününde, jandarma ve sporcular Türk bayraklarıyla Hesarek Dağı'nın zirvesinden ellerindeki Türk bayraklarıyla kar motorlarıyla ve kayarak indi. Jandarma dağ komandoları da Türk bayrağı açarak gösteride yer aldı.

Programda, jandarma tarafından kısa bir arama kurtarma tatbikatı da yapıldı.

"Kış turizminde yeniden bir canlanma göreceğiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Hesarek Kayak Merkezi'nin kente renk kattığını ve yaşam kalitesinin artırdığını söyledi.

Tesisin bölgesel nitelik kazandığını ifade eden Yılmaz, farklı illerden kayakseverlerin Bingöl'e geldiğini belirtti.

Merkezin gelecekte ulusal ve uluslararası nitelik kazanacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özel sektörün buraya 5 yıldızlı oteller yapmasıyla ve başka bir takım alt yapılarla Hesarek çok farklı nitelik ve özellik kazanacak. Geçen sene bir kuraklık yaşadık. Bunun kış turizmine de etkisi oldu. Pandeminin de olumsuz etkilerini yaşadık, bu sene kar yağışı iyi. Kuraklık ve pandemi sonrası kış turizminde yeniden bir canlanma göreceğiz inşallah. Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor. Bunun altını çizmek isterim. Bir zamanlar farklı bir imajı ve farklı gündemleri vardı bu bölgelerin. Şimdi huzur ortamının pekiştiği bir ortamda gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, her yaştan insanımız rahat bir şekilde gelip spor yapıyor, sosyal hayatını zenginleştiriyor."

Yılmaz, bu tesislerin istihdam imkanı da oluşturduğuna işaret ederek, "Bingöl tabiat turizmi anlamında gerçekten çok güzel nimetlere sahip. Huzur ve güven ortamında sosyal hayatımız bunlarla zenginleşecek." dedi.

Vali Kadir Ekinci de amaçlarının vatandaşlara huzur ve güven içerisinde kayak yapma imkanı sağlamak olduğunu belirterek, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İl Özel İdaresi, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ilgili tüm kurumların burada görev alacağını ifade etti.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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