Hesarek Kayak Merkezi, 130 Bin Kişiyi Ağırladı

BİNGÖL'deki Hesarek Kayak Merkezi, 2018 yılının Aralık ayından bu yana 130 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 20 milyon lira destekle 2016 yılında Bingöl merkeze bağlı Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan kış tesisi. 1600 metre pist uzunluğuna sahip kayak merkezi, 70 yatak kapasiteli otel, teleski ve telesiyej bölümlerinden oluşuyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar havası yaşanırken, kar kalınlığının halen 1,5 metre düzeyinde olduğu kayak merkezini Aralık 2018'den bu yana 130 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye Kayak Federasyonu antrenörü Ozan Çağala, Haserek Kayak Merkezi'nde bu yıl da sezonunun uzun sürdüğünü belirterek, "Kayak merkezimize gelen yerli ve yabancı bütün konuklar kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Nisan ayının ortalarına gelmemize rağmen kayak tesisimizde hala 1,5 metre yüksekliğinde kar kalınlığı var. Burada 2 hafta daha kayak yapabiliriz" dedi. - Bingöl

Kaynak: DHA