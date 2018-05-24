Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı, Sezon Başındaki Maçlar Yaktı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada kalarak şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, sezon içerisinde ciddi kırılma anları yaşadı.

Özellikle Kocaman'ı en çok etkileyen durum sezon başındaki kötü başlangıç oldu. Sezona başlarken tüm planlarını yapan ve ciddi bir program kuran deneyimli hocayı hiç hesap etmediği maçlar yaktı.

SEZON BAŞINDAKİ KÖTÜ SERİ, TAKIMI BİTİRDİ

Kocaman ve teknik heyetin tüm analizlerinde de sezona başlangıçta yaşanan kötü seri öne çıkıyor. Özellikle Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'a karşı alınan 2 yenilgi ile ligin ilk 4 haftasında Göztepe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı kaybedilen 5 puan hesapları ciddi anlamda bozdu.

En önemli handikap hedeflerden sapma oldu. Avrupa Ligi'nde gruplara dahi kalınamaması ve görece çok zayıf bir rakibe elenilmesi baskıyı artırdı.

BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ ÖZGÜVEN KAYBINA SEBEP OLDU

Özellikle 4. haftada uzatmalarda gelen golle alınan 3-2'lik Başakşehir mağlubiyeti, psikolojik anlamda işlere daha da sekte vurdu. Takımın özgüven yitirmesine sebep oldu. Kaygıları artıran bu kritik kayıpların yanında kadro planları da etkilendi.

Aykut Kocaman'ın gelecek haftalara dair oluşturacağı sistem ve tercihler şekillendi. Ozan Tufan, Neto, Isla ve Valbuena gibi isimlerle başlanıp daha sonra daha sert bir yapıya dönülmesi için düğmeye basıldı. Daha çok Valbuena-Giuliano üzerinden 4-3-2-1 gibi bir sistem düşünen Aykut Kocaman, bu yapıyı rafa kaldırmak zorunda kaldı. Daha hücumcu bir anlayıştan, daha kontrollü bir düzene gidildi. Souza-M.Topal ikilisinin oluşması, Skrtel-Neustadter tandemi ve Giuliano'nun orta alanda sorumluluk sahibi yapılmasının zemini bu süreçte atıldı.

Ancak 6 resmi maçın 5'inde yaşanan bu kayıplar, taraftar baskısı, psikolojik gerileme ve sezon başı kurulan planların sezon içerisinde değiştirilmesi gibi uzun süreli etkileyecek sıkıntılara neden oldu.