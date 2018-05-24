Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı, Sezon Başındaki Maçlar Yaktı
Sezona girerken tüm planlarını en ince ayrıntısına kadar yapan ve ciddi bir program hazırlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı hiç ummadığı maçlar yaktı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada kalarak şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, sezon içerisinde ciddi kırılma anları yaşadı.
Özellikle Kocaman'ı en çok etkileyen durum sezon başındaki kötü başlangıç oldu. Sezona başlarken tüm planlarını yapan ve ciddi bir program kuran deneyimli hocayı hiç hesap etmediği maçlar yaktı.
SEZON BAŞINDAKİ KÖTÜ SERİ, TAKIMI BİTİRDİ
Kocaman ve teknik heyetin tüm analizlerinde de sezona başlangıçta yaşanan kötü seri öne çıkıyor. Özellikle Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'a karşı alınan 2 yenilgi ile ligin ilk 4 haftasında Göztepe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı kaybedilen 5 puan hesapları ciddi anlamda bozdu.
En önemli handikap hedeflerden sapma oldu. Avrupa Ligi'nde gruplara dahi kalınamaması ve görece çok zayıf bir rakibe elenilmesi baskıyı artırdı.
BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ ÖZGÜVEN KAYBINA SEBEP OLDU
Özellikle 4. haftada uzatmalarda gelen golle alınan 3-2'lik Başakşehir mağlubiyeti, psikolojik anlamda işlere daha da sekte vurdu. Takımın özgüven yitirmesine sebep oldu. Kaygıları artıran bu kritik kayıpların yanında kadro planları da etkilendi.
Aykut Kocaman'ın gelecek haftalara dair oluşturacağı sistem ve tercihler şekillendi. Ozan Tufan, Neto, Isla ve Valbuena gibi isimlerle başlanıp daha sonra daha sert bir yapıya dönülmesi için düğmeye basıldı. Daha çok Valbuena-Giuliano üzerinden 4-3-2-1 gibi bir sistem düşünen Aykut Kocaman, bu yapıyı rafa kaldırmak zorunda kaldı. Daha hücumcu bir anlayıştan, daha kontrollü bir düzene gidildi. Souza-M.Topal ikilisinin oluşması, Skrtel-Neustadter tandemi ve Giuliano'nun orta alanda sorumluluk sahibi yapılmasının zemini bu süreçte atıldı.
Ancak 6 resmi maçın 5'inde yaşanan bu kayıplar, taraftar baskısı, psikolojik gerileme ve sezon başı kurulan planların sezon içerisinde değiştirilmesi gibi uzun süreli etkileyecek sıkıntılara neden oldu.
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volkan demirel hasan ali ve topal sewdası..taraftarı haklı çıkarmadı mı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TunçO6 her yerde aZizin yalakalığını yapmayı bırak başarız olduk oraya buraya çamur atma.Hiç aykuta ve azize eleştiri yapamıyorsun hayırdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam ne yapsın kalecilerin hatası stoper ve defansın ne taç nede geri pas atma kabiliyeti olmayışı bide üstüne devre arasında yapılmayan transfer ler bence 2 lik büyük başarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Düşünürsen ; Senin takım da tuttuğun Volkan seni en çok yakan kaleci.. Kaleye gelen her top hoooop içer de:)) özellikle de ilk şutlar banko gol olmadı mı ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aykut ne olur gitme başkanın azize de kalsın ne olur 4 yıl daha sabredin. 5. yıldız takınca biz belki insafa gelir 4 yıldızı takmanıza izin veririz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır