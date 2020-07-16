Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
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Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu Adana'da gittikleri lokantada iş yeri sahibi para almayınca kavga çıkarttığı öne sürülen 5 kişi, iş yerine gece gelip önce tabanca ile ateş edip daha sonra da molotof kokteyli atarak yakmaya çalıştı Molotof atan şahsın, iş yeri...

16.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:50

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu

Adana'da gittikleri lokantada iş yeri sahibi para almayınca kavga çıkarttığı öne sürülen 5 kişi, iş yerine gece gelip önce tabanca ile ateş edip daha sonra da molotof kokteyli atarak yakmaya çalıştı

Molotof atan şahsın, iş yeri sahibi tarafından vurulması saniye saniye görüntülendi

Zanlılar adliyeye sevk edilirken, 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da gittikleri balık lokantasında iş yeri sahibi para almayınca, kavga çıkarttığı öne sürülen 5 kişinin, gece gelip önce tabanca ile ateş edip daha sonra da molotof kokteyli atarak iş yerini yakmaya çalışması ve molotof atanın, iş yeri sahibi tarafından vurulması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 11 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T. (19), Mustafa T. (21), Bakan S. (19), Ramazan T. ve Ömer C. gece bir lokantaya balık yemeye gitti. Burada alkol alan arkadaşlar birbirleri arasında küfürleşince kendi aralarında kavga çıktı. Şahıslar kavga edince masayı da devirdi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Mehmet T. ve oğlu Cihan T. şahısların yanına gidip "iş yerinde kavga olmaz mekandan gidin" dedi. Bunun üzerine şahıslar yedikleri balığın parasını ödemek istedi. İş yeri sahibinin oğlu Cihan T. "sizin hesabınız ödendi" diye yanıt verdi. Bu yanıtı duyan Mehmet T. "bizim hesabımızı kimse ödeyemez" diye karşılık verince kavga çıktı. Çıkan kavgada Cihan T., Ramazan T.'nin kafasına sopayla vurarak darp etti. Bunun sonucu Ramazan T. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cihan T. ise polis tarafından yakalanıp sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gece gelip önce tabanca ile ateş ettiler

Arkadaşları ağır yaralandığı için Mehmet T. (19), Mustafa T. (21), Bakan S. ve Ömer C. Nihat Ö.'nün kiraladığı otomobil ile gece saat 00.30'da balık lokantasının önüne geldi. Otomobilden inen Mustafa T. ve Ömer C. iş yerine bir süre ateş etti. Tabancayla ateş etmenin yanı sıra otomobilden inen şahıslar iş yerini tekmeleyip taş atarak da zarar vermeye çalıştı. Daha sonra da zanlılar olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Molotof atınca iş yeri sahibince vuruldu

Zanlılar iş yerini kurşunlama ve zarar vermeyle de yetinmeyerek bu kez de sabaha karşı tekrar iş yerinin önüne geldi. Otomobilden inen Mehmet T. elindeki 3 molotof kokteylini arka arkaya iş yerine attı. İş yeri sahibi Mehmet T. üst kattan seslere çıkıp aşağı baktığında iş yerinin yandığını görünce pompalı tüfekle molotof kokteyli atan Mehmet T.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Mehmet T. bir süre topallayarak gidip yere düştü. Mehmet T. düştüğü yerden kalkmak istese de kalkamayıp yerde yatıp kaldı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Daha sonra Mehmet T. olay yerinden arkadaşları tarafından kaçırıldı.

Güvenlik kamerasından zanlılar belirlendi

Bu arada olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri Mehmet T.'yi vuran iş şeri sahibi Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Polis iş yerinin güvenlik kameralarını da inceleyerek zanlıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Polis bu tespitten otomobili Nihat Ö. isimli bir şahsın kiraladığını belirleyerek o şahsa ulaşıp diğer 4 zanlıyı da yakaladı. Bu arada yaralanan Mehmet T.'nin de hastanede olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından iş yeri sahibi ile birlikte 6 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların, balıkçıda "hesap ödendi" denmesinden dolayı çıkan kavgada arkadaşlarının ağır yaralanmasından dolayı kurşunlama ve molotof atma olayını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öne sürüldü. Mehmet T.'nin ise iş yerine zarar verildiği için Mehmet T.'yi vurduğunu söylediği öğrenildi. Yaralı Mehmet T. de hastanedeki tedavisinin ardından diğer 5 zanlıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlılardan yaralanan Mehmet T. iş yerine ateş eden Mustafa T. ve Ömer C. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu

Kaynak: İHA

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