Hesabını En Ağır Şekilde Verecekler"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, yaptıkları katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi. Yıldırım, PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit edilen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için taziye mesajı yayımladı. Otuz yılı aşkın süredir asker, sivil, kadın, çocuk ayrımı yapmadan insanları katleden bölücü terör örgütü PKK'nın dün hain yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirten Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete giden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, bölücü örgüt mensuplarının bombalı saldırıları neticesinde şehit edilmelerinden büyük üzüntü duyduğunu aktardı. Yıldırım ifadeleri şunları kaydetti:

"Emperyalistlerin işbirlikçisi katiller tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Şehit olan kardeşimiz ve minik evladının mekanları cennet olsun. Astsubay kardeşimiz Serkan Karakaya ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardır masum insanlarımızı öldürerek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden bölücü hainler, güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı verdikleri kahramanca mücadele karşısında masum insanlarımızı kendilerine hedef olarak seçmişlerdir. Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, yaptıkları katliamların hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye büyük ülkedir. Türk milleti sabırlı, metanetlidir. Birliğimize, kardeşliğimize sıkılan hiçbir kurşun karşılıksız kalmayacak ve caniler masumların kanlarında mutlaka boğulacaklardır."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)