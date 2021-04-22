Hesabından 50 bin lira başka hesaba aktarılarak dolandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hesabından 50 bin lira başka hesaba aktarılarak dolandırıldı

Hesabından 50 bin lira başka hesaba aktarılarak dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişinin bankada bulunan hesabındaki 50 bin lira para başka bir kişinin hesabına aktarılarak dolandırıldı.

Samsun'da bir kişinin bankada bulunan hesabındaki 50 bin lira para başka bir kişinin hesabına aktarılarak dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden E.B.(33), bankada bulunan 50 bin liranın bilgisi dışında başka bir hesaba aktarılarak dolandırıldığını ileri sürüp polise şikayette bulundu. Polis, söz konusu paranın Y.C.(25) adlı kişinin hesabına aktarıldığını tespit etti. Olayla ilgili firarda olan Y.C.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hesabından 50 bin lira başka hesaba aktarılarak dolandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:48:32. #1.16#

title