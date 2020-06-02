Hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı iade etti Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti. Adana'da araç satın aldığı kişinin hesap numarasını yanlış giren Şehmuz D'nin parası, İnegöl'de yaşayan Sedat Karabay'ın hesabına geçti. Hesabında 70 bin lirayı gören Karabay, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Daha sonra Şehmuz D. ile görüşen Karabay, parayı bu kişiye gönderdi. Kaynak: AA