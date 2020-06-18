Hesabı ödememek için denize atladı
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Hesabı ödememek için denize atladı

Kuşadası'nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası'nı ayağa kaldırdı.

Hesabı ödememek için denize atladı
18.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:07

Kuşadası'nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası'nı ayağa kaldırdı. Hesabı ödemek istemeyen ve garsonlarla tartışan sinirli müşteri, daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atladı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ortalığı ayağa kaldıran vatandaşı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranına giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi tek başına masaya oturarak kendine ziyafet çekti. Yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı. Alkollü olduğu gözlenen ve hesabı yüksek bulan müşteri ardından restorandaki çalışanlar ve diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi. Kuşadası Körfezi'nde yaklaşık 2 mil yüzen vatandaş, karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Fatih isimli vatandaş sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. Kıyıya çıkarılan ve ifadesi alınan söz konusu kişi, daha sonra restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

(Ekrem Keser/İHA)

Kaynak: İHA

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