"Hesabı neden ödemediniz" dedi, vurdu
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"Hesabı neden ödemediniz" dedi, vurdu

Bursa'da bir tekel bayiden alkol alan üç kişi arasında "hesabı neden siz ödemediniz" tartışması Uludağ yolu üzerinde kavgaya dönüştü.

31.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:06

Bursa'da bir tekel bayiden alkol alan üç kişi arasında "hesabı neden siz ödemediniz" tartışması Uludağ yolu üzerinde kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, iki kardeş yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan dağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde alkol almak için tekel bayiye giden iki kardeş Sercan D. (24), Levent D. (33) ve Selahattin Y. (28), alkol aldıktan sonra aralarında "hesabı neden ödemediniz" tartışması çıktı. Bir süre sonra tekel bayiden ayrılan grup Uludağ yolu mevkisine alem yapmak için çıktı. Selahattin Y., alem yaparken hesap ödemeden çıkan Sercan D. ile Levent D.'ye 'hesabı neden bıraktınız' diyerek yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı, ardından iki kardeşi omzundan ve kasığından vurarak yaraladı. Selahattin Y., olay yerinden kaçarken, olay yerinde dolu şarjörü ile kolyesini düşürdü. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu öğrenen ailesi panik içinde yaralıların başında bekledi. İki kardeş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Selahattin Y.'yi şarjörden ve kolyeden parmak izi alıp, yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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