: HES şantiyesinde heyelan

05.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:07

Gümüşhane'de bir Hidroelektrik Santrali (HES) şantiyesinde meydana gelen heyelan hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Övündü köyü sınırlarındaki Harşit Çayı üzerinde yapımı süren bir HES inşaatındaki tünel ağzında heyelan meydana geldi.

İşçilerin istirahat saatinde yaşanan heyelanda yaralanan olmazken alanda bulunan bir hafriyat kamyonu, 30 metre yüksekten koparak yuvarlanan kayalar sebebiyle zarar gördü.

Övündü köyünün Dere ve Merkez mahallelerini birbirine bağlayan köy yolu, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Heyelanın ardından HES sahasındaki çalışmalar da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için durduruldu.

Köy sakinlerinden Fevri Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelanın gece olması dolayısıyla can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayaların bir hafriyat kamyonuna büyük zarar verdiğini belirten Kaçan, "Olayın ardından bir kamyon da kağıt gibi ezilerek kayaların altında kaldı. Sürücünün de kamyonun içinde oturduğu, heyelanın geldiğini görünce araçtan atlayıp kendini zor kurtardığı söyleniyor. Şu anda da yolumuz kapandı. Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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