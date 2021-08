HES Projemizde Sona Geliniyor

İki yıllık mücadele sonunda ulaşılan başarıyı taçlandıracak olan HES projesinin tamamlanmasının hayalini kurduklarını belirten Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, "Bugün kendi elektrik santralimizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylece az zamanda büyük işler başarmanın, Amasya'nın kaynaklarını Amasya'ya kazandırmanın, Amasya'nın suyunu Amasyalıya içirmenin sevincini yaşayacağız. " dedi.

Amasya'yı huzurlu ve mutlu şehir yapma sözü verdiğini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti. "Amasya'yı göçülen değil, yaşanan şehir haline getireceğimi söylemiştim. Bunun için de yapacağım hizmetleri anlatıp desteğinizi istemiştim. Ablalarım, abilerim, teyzelerim, annelerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. sağ olun var olun, bana inandınız, güvendiniz. Beni yarı yolda bırakmadınız, sözlerimi yere düşürtmediniz, gece gündüz yanımda oldunuz. Dualarınız ve desteğinizle yıllar sonra bir Amasyalıyı Amasya'ya Belediye Başkanı yaptınız. Kardeşinize, sizin Mehmet'inize hizmet etmesi için fırsat verdiniz. Biz de sizden aldığımız destekle, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. " Her hanenin artık elektrik üretim türbininden geçerek havalanan tertemiz suyu kullanacaklarını belirten Başkan Sarı konuşmasının devamında, "Herkesin evinde kaynak suyu akacak, üstelik %50 daha ucuza. Ben hemşehrilerime Türkiye'nin en temiz ve en ucuz suyunu içireceğim. Böylece hem belediyemize hem hemşehrilerimize hem ülkemize faydalı olacağım. Ben Belediye Başkanı olduğum sürece Amasya'nın kaynakları kimseye peşkeş çekilemez. Artık kaynaklarımızı kendimiz kullanacak ve üretici olacağız. Havayı da çevreyi de koruyacağız. Çünkü su, güneş ve rüzgardan üretilen enerji havayı koruyan temiz enerjidir. Biz de bugün çevreye duyarlı örnek bir santralin çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımı diğer belediyelerin de örnek alacağını düşünüyorum. Her işimizi kanunlara, kurallara uygun yapıyoruz. Kaynaklarımızı insanımız, çevremiz için harcıyoruz. Harcadığımız her kuruşun, yaptığımız her işin hesabını göğsümüzü gere gere veririz. Bugün yaptığımız gibi milletimizin memleketimizin parasını faydalı işlere harcıyoruz. Akdağ HES Santralimizin temelini bu anlayış ve güvenle attık. Çalışmalarımızı bu amaçla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre