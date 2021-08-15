"HES patladı" iddialarına yanıt verdi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerini vuran sel felaketine sebep olduğu iddia edilen Hidroelektrik Santralinde, gazetecilerle birlikte havadan incelemelerde bulundu.
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerini vuran sel felaketine sebep olduğu iddia edilen Hidroelektrik Santralinde, gazetecilerle birlikte havadan incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya Yıldız, HES patlaması sonucu sel afetinin yaşandığı iddialarına yanıt verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı