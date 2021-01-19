HES KODUNU İSTANBULKARTINA EŞLEŞTİRMEYENLER TOPLU ULAŞIMI HALA KULLANABİLİYOR
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HES KODUNU İSTANBULKARTINA EŞLEŞTİRMEYENLER TOPLU ULAŞIMI HALA KULLANABİLİYOR

19.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:04
HES KODUNU İSTANBULKARTINA EŞLEŞTİRMEYENLER TOPLU ULAŞIMI HALA KULLANABİLİYOR

İstanbul'da 15 Ocak'ta uygulanmaya başlayan toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlarına HES kodu uygulaması zorunluluğunun ardından, HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar hala toplu ulaşımı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor.

İstanbul'da 15 Ocak'ta uygulanmaya başlayan toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlarına HES kodu uygulaması zorunluluğunun ardından, HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar hala toplu ulaşımı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyen Yakup Akdoğan, "Yok daha yapmadım eşlememi. Kullanabiliyorum ama hala. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 15 Ocak sondu evet ama bir şey olmuyor yani kullanmaya devam edebiliyorum. O yüzden çok ciddi görmedim ben uygulamayı. Şu anlık bir engel yok böyle devam ediyorum eşlemeyi düşünmüyorum" dedi. 

15 OCAK'TA HES KODU ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirilmiş, bu tarih itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşımı kullanamayacağı belirtilmişti. Ancak HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyenler hala toplu ulaşımı kullanabiliyor. Cevizlibağ'da otobüs, metrobüs ve tramvay kullananların büyük bir çoğunluğu HES kodlarını İstanbulkartları ile eşleştirdiklerini söyledi, ancak henüz eşleştirmeyi yapmamış olanların da metrobüs ve otobüsü kullandığı görüldü.

"BAKIN GEÇTİM!"HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmeyen Senem Güllü, "Henüz eşlemeyi yapmadım ben. İlk kez deneyeceğim şimdi. Kullanıp kullanamayacağımı ben de bilmiyorum henüz. Geçemezsem her nasıl yapılıyorsa hallederim şimdi. İnternetten yapılabiliyormuş ama inanın yapacak vaktim olmadı" dedi. İstanbulkartını turnikeye okutan Güllü, sorunsuz bir şekilde geçtikten sonra, "Bakın geçtim" diyerek kameraya el salladı.

"EŞLEMEDİM, KULLANABİLİYORUM; ÇOK CİDDİ GÖRMEDİM UYGULAMAYI"Yakup Akdoğan ise, "Yok daha yapmadım eşlememi. Kullanabiliyorum ama hala. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 15 Ocak sondu evet ama bir şey olmuyor yani kullanmaya devam edebiliyorum. O yüzden çok ciddi görmedim ben uygulamayı. Şu anlık bir engel yok böyle devam ediyorum eşlemeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTIİBB'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yurttaşlar, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak" denilmişti. 

Görüntü dökümü: --------------------Toplu ulaşımdan detaylar-Vatandaş röpleri-Muhabir anonsu (Burçak BOZKUŞ)

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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