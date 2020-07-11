"HES" kodunu hatalı veren yolcu otobüsten indirildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından karantina sürecini tamamlayan ancak yeni HES kodu almadan şehirlerarası otobüse binen kişi, Aydın'da otobüsten indirilerek hastaneye götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından karantina sürecini tamamlayan ancak yeni HES kodu almadan şehirlerarası otobüse binen kişi, Aydın'da otobüsten indirilerek hastaneye götürüldü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Isparta'ya giden bir otobüste Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kişiye ait HES kodu bulunduğu ihbarı üzerine, Aydın Otogarı'na yanaşan otobüste arama yaptı.

İsmi verilmeyen yolcu, ekiplerin aldığı tedbirle Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan testi negatif çıkan yolcunun geçen ay Kovid-19 tedavisi gördüğü, 14 günlük karantina sürecini tamamladığı anlaşıldı.

Yolculuğa çıkmadan önce yeni bir HES kodu almadığı belirlenen yolcunun eski kod üzerindeki Kovid-19 kaydı nedeniyle ekipleri alarma geçirdiği öğrenildi.

Öte yandan otobüsteki diğer yolcuların da ateşleri ölçülerek kimlik bilgileri kayıt altına alındı.

Kaynak: AA