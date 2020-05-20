HES Kodu: Türkiye'de seyahat edebilmek için gereken kod nasıl alınır ve kullanılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

HES Kodu: Türkiye'de seyahat edebilmek için gereken kod nasıl alınır ve kullanılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek isteyenlerin Hayat Eve Sığar (HES) adlı mobil uygulamadan kod almaları gerektiğini açıkladı.

HES Kodu: Türkiye'de seyahat edebilmek için gereken kod nasıl alınır ve kullanılır?
20.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek isteyenlerin Hayat Eve Sığar (HES) adlı mobil uygulamadan kod almaları gerektiğini açıkladı.

Bakan Koca düzenlediği basın toplantısında, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek" dedi.

Seyahatlerde sağlık durumları kontrolünün firma tarafından yapılacağını belirten Koca, "Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca uygulama aracılığıyla vatandaşların bulundukları ortamda veya gitmek istedikleri yerde ne ölçüde riskli bir durumla karşılaşabileceğini görüp, tedbir alabileceğini de ifade etti.

Koca, bir yolcuya virüs bulaştığının tespit edilmesi halinde ise yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin bu uygulama sayesinde takibinin yapılacağını da kaydetti.

SMS yoluyla da alınabilecek

HES kodu, Hayat Eve Sığar cep telefonu uygulaması üzerinden ya da kısa mesajı yoluyla alınabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor.

T.C. kimlik numarası gibi sabit değil. Her paylaşımda farklı bir HES kodu alınabilecek.

HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması, Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor.

Bakan Koca, cep telefonu uygulamasının kullanıcısı sayısının 10 milyonu aştığını söyledi.

Uygulama güvenilir mi?

Koronavirüsle mücadelede geliştirilen cep telefonu uygulamaları dünya genelinde kişisel veri ve güvenlik tartışmalarını doğurdu.

"Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır" diyen Bakan Koca, "Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir" ifadelerini kullandı.





Hayat Eve Sığar uygulaması verilerin hükümet kurumlarının doğrudan erişimine ve kontrolüne açan merkezi bir sistem kullanıyor.

Mahremiyet ve kişisel veri güvenliği hakkı savunucuları ise merkezi olmayan sistemlerin kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

Mahremiyet hakkından dolayı merkezi olmayan yöntemleri savunan ve geliştiren DP3T grubu üyelerinden Doç. Dr. Seda Gürses BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada merkezi sistemi şu şekilde anlattı:

"Merkezi sistemde, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin verilerini telefon topluyor ve merkeze iletiyor. Bu merkez bireyin kiminle temasta olduğuna merkezi bir altyapıda bakabiliyor.

"Dolayısıyla veriler merkezi bir otoriteye görünür oluyor. Bunun getirdiği zararları karşılaştırınca, yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Doç. Dr. Gürses, merkezi olmayan sistemlerde bireyin kiminle iletişimde olduğuna kendi cihazından bakabildiğini ve bilgilerin merkeze gitmediğini söylüyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirirken kullanıcıdan alınan izinler ve erişimler şöyle: GPS ve ağ tabanlı konum bilgilerine erişim, telefon rehberi, kamerada resim çekme ve görüntü kaydetme, kablosuz bağlantılar, tam ağ erişimi, Google hizmet yapılandırmasını okuma, Bluetooth ayarları, internetten veri alma.

Bunlara ek olarak hali hazırda kayıtlı olan e-devlet kimlik bilgileri, e-nabız sistemi ve Mernis (nüfus ve vatandaşlık işleri) verilerine de erişim sağlanıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması Türkiye'de faaliyet gösteren üç GSM operatörüyle çalıştığı için cep telefonunun kayıtlı olduğu operatörle paylaşılan tüm veriler yine bu uygulama aracılığıyla devlet sistemlerine doğrudan erişim veriyor.

Tartışmalara ilişkin .





BBC

Manşet

Haberler

Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Ebru Şallı Ferdi Tayfur Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Hasan Şaş Can Bartu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: HES Kodu: Türkiye'de seyahat edebilmek için gereken kod nasıl alınır ve kullanılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 00:00:23. #1.15#
title