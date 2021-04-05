HES kodu sorgusunda yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan M.S. isimli şahıs HES kodu sorgulamasında yakayı ele verdi. Yakalanan şahıs Samsun Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca polis ekiplerince yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 10 şahsa idari işlem yapıldı.

Sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda tedbirli olma uyarılarında bulunan İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, "Bu kurallara sadece kendimiz ve ailemizin sağlığı için değil, çevremizin ve toplumun da sağlığını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Korona virüsü yenmek istiyorsak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uymamız gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı