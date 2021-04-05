HES kodu sorgusunda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HES kodu sorgusunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
HES kodu sorgusunda yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan M.S. isimli şahıs HES kodu sorgulamasında yakayı ele verdi. Yakalanan şahıs Samsun Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca polis ekiplerince yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 10 şahsa idari işlem yapıldı.

Sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda tedbirli olma uyarılarında bulunan İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, "Bu kurallara sadece kendimiz ve ailemizin sağlığı için değil, çevremizin ve toplumun da sağlığını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Korona virüsü yenmek istiyorsak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uymamız gerekiyor" dedi. - SAMSUN

HES kodu sorgusunda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HES kodu sorgusunda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:58:29. #1.16#
title