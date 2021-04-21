HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı
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HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Sağlık

HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı Riskli vatandaşın otelden kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı Bolu'da otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkan vatandaş, otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden hızla uzaklaştı.

HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı

Riskli vatandaşın otelden kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

BOLU - Bolu'da otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkan vatandaş, otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden hızla uzaklaştı. Riskli şahsın vurdumduymaz davranışı otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli vatandaş marketten alışveriş yaptıktan sonra konaklamak için otele geldi. Otel sahibi İsmail Adıyaman tarafından otele giriş kaydı yapılması için kimliği istenilen K.A.'nın HES kodu sorgusunda riskli olduğu görüldü. Adıyaman, K.A.'nın riskli grupta olması sebebiyle kendisinin otele girişinin yapılamayacağını ve polisi araması gerektiğini söyledi. Adıyaman'ın polisi arayacağını duyan K.A., hızla otelden ayrılarak gözden kayboldu. K.A.'nın riskli olduğu halde konaklamak için otele gelmesi ve otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden kaçması güvenli kameralarına anbean yansıdı.

"HES kodunun her yerde yapılması gerekiyor"

HES kodu sorgusunun bütün işyerlerinde yapılması gerektiğini ve vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen otel işletmecisi İsmail Adıyaman, "Müşterimiz konaklamak için yer istedi. Konaklaması için kimlik kaydını girdim. HES kodu sorgusu yaptığımda riskli grubunda olduğunu gördüm. Kendisini alamayacağımı ve polise bilgi vermem gerektiğini söyledim. Baktım hareketlenmeye başladı ama ben gönderemem dedim. Polise sizi teslim etmem gerekiyor dedim. O sırada uzaklaştı. Sonra polise bilgi verdim ama adam gitmiş oldu. Bu adam marketten alışveriş yapmış. Elinde poşetlerle konaklamak için geliyor. Biz HES kodu sorgusu yaparken marketlerin ve diğer işyerlerinin de HES kodu sorgusu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu adam marketin içinde herkesin içine girip gelmiş. Markette HES kodu yapılsaydı belki orada yakalanacaktı. Benden de gitti. Nereye gittiği belli değil. Vatandaşlara böyle bulaştığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da bu konuda artık duyarlı olmasını istiyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir sürecimiz var. Hepimizin evlatları var. Halkımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı
HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı
HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı
HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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