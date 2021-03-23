HES kodu sorgusunda pozitif olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı
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HES kodu sorgusunda pozitif olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı

23.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:39
HES kodu sorgusunda pozitif olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Keksin ilçesinde, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumunun pozitif olduğu tespit edilen yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'nin Keksin ilçesinde, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumunun pozitif olduğu tespit edilen yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki kontrol noktasında Ankara-Kırşehir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, yolculardan A.Z'nin durumunun pozitif çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan A.Z, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kent merkezinde yapılan denetim sırasında da G.K'nin, HES kodu sorgulamasında dün yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını tespit etti.

Ekipler tarafından 4 bin 50 lira ceza verilen G.K, karantina için öğrenci yurduna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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