HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki müsabaka girişi HES kodu sorgulamasını kaldırdığını açıklamasının ardından Spor Toto Süper Lig ekipleri, yaptıkları duyurularla taraftarlarını tribüne çağırdı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınırlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Yukatel Kayserispor'un duyurusunda, "Geldi çocuklar, o güzel günler geldi. Stadyuma girişlerde HES uygulaması ve aşı şartı kaldırıldı! Hedefe yürüdüğümüz sezonda artık Kovid-19 engellerinden de kurtuluyoruz." ifadeleri kullanılırken, Fraport TAV Antalyaspor'un açıklamasında, "Maaile Antalya Stadyumu'na! TFF tarafından alınan kararla, HES sorgulaması ile ilgili uygulama kaldırılmıştır. Aynı zamanda maçlara girişte 12 yaş sınırı da artık olmayacaktır. 7 yaş ve üzeri Passolig kartı olan taraftarlarımız maçlara girebilecektir." denildi.