Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
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Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU'da konaklamak için geldiği otelde HES kodu sorgulamasında riskli çıkan K.A., işletmecinin otele alamayacağını, durumu polise haber vermesi gerektiğini söylemesi üzerine hızla otelden ayrıldı.

BOLU'da konaklamak için geldiği otelde HES kodu sorgulamasında riskli çıkan K.A., işletmecinin otele alamayacağını, durumu polise haber vermesi gerektiğini söylemesi üzerine hızla otelden ayrıldı.

Olay, cumartesi günü Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta meydana geldi. Konaklamak için otele gelen K.A.'ya işletmeci İsmail Adıyaman, HES kodu sorgulaması yaptı. Adıyaman, K.A.'nın riskli olduğunu görünce otele alamayacağını, durumu polise haber vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine K.A. otelden ayrıldı. 

EŞİNİN KORONAVİRÜS OLDUĞUNU SÖYLEDİOtel işletmecisi İsmail Adıyaman, "Cumartesi günü müşterimiz geldi yer sordu. Ben de yer olduğunu söyledim. Kaydını aldım. HES kodunu aldığımda koronavirüslü olduğunu gördüm. Kendisini alamayacağımı söyledim. O da virüslü olmadığını, eşinin virüslü olması nedeniyle karantinada olduğunu söyledi. Ama kendisinde olmadığını belirtti. Polise bilgi vermem gerektiğini ve kendisini de otele alamayacağımı söyledim. O sırada zaten uzaklaştı" dedi.'ALIŞVERİŞ YAPMIŞ, HALKIN İÇİNE GİRMİŞ'

Otele gelen kişinin elinde market poşetleri olduğunu ifade eden Adıyaman, "Elinde market poşetleri vardı. Yani market alışverişi yapmış, insanların halkın içine girmiş. Ben de bunun bilgisini vermek zorundaydım. Ama polis geldiğinde çoktan uzaklaşmıştı. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Polisi arayacağımı söyleyince kaçtı gitti. Ben de virüslü olduğu için yanaşmadım. Gitmemesi gerektiğini söyledim. Ben yaklaşmak istemedim" diye konuştu.


Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı
Gittiği otelde HES kodu riskli çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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