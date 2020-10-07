HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor
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HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor

07.10.2020 07:56 | Son Güncelleme: 07.10.2020 08:00
HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor

ANTALYA Lara'da SPA ve hamam sektöründe hizmet veren bir işletme, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçti.

ANTALYA Lara'da SPA ve hamam sektöründe hizmet veren bir işletme, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçti. İşletme, HES kodu olmayan müşteriyi kabul etmiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra tesise müşterinin kabul edilmesine başlandı.Antalya Örnekköy'de hizmet veren bir hamam da HES kodu uygulamasına geçti. İşletme sahibi Fatma Polat, başlattıkları uygulamanın diğer özel sektör işletmelerine de örnek olmasını dilediğini söyledi. Polat, "Her ne kadar müşteri kaybımız olacak olsa da insan sağlığı her şeyden önemli. HES kodu olmayan müşterileri kabul etmeyeceğimizi bir yazı ile anlatmaya çalıştık. Birçok müşterimiz bu uygulamaya destek verdi. HES kodu olmayan konuklarımızı işletmemize almıyoruz. Umarım başlattığımız bu uygulama, Antalya ve diğer şehirler için de örnek olur" diye konuştu.


HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor
HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor
HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor
HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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