HES kodu olmadan yolcu taşıyan 2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi Denizli'de gerçekleştirilen şehirlerarası yolcu otobüsü denetimlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul etmesinden dolayı 2 firmanın 2 otobüsüne idari para cezası ve 10 günlük süre ile seferlerinden men edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen şehirlerarası yolcu otobüsü denetimlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul etmesinden dolayı 2 firmanın 2 otobüsüne idari para cezası ve 10 günlük süre ile seferlerinden men edildi.

Denizli'de 14 ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasından yapılan denetimlerde toplum sağlığını hiçe sayan 2 otobüs firmasının 2 aracına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmaksızın şehirlerarası yolcu kabul etmesinden dolayı cezai işlem uygulandı. 11 Eylül 2020 tarihli Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın ilgili maddesi gereğince Pamukkale Kaymakamlığı tarafından idari para cezası ve 10 gün süre ile seferlerinden men edildiği öğrenildi. Korona virüs ile mücadelede gereken tüm denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA