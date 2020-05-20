HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. Koca, ''HES kodu'' ile güvenli yolculuk yapılacağını belirtti. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve trenle seyahatlerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ' 'Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi. Vatandaşlar açıklama sonrası HES kodu nasıl alınır ve HES kodu nedir gibi soruların yanıtlarını merak etti.

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve trenle seyahatlerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ' 'Hayat Eve Sığar'' uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.

Koca uygulamayla ilgili şöyle konuştu: "HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

-Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES Kodu işlemleri bölümüne girilir.

-HES Kodu Oluştur butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

-SMS yöntemi ile: HES yazıp aralarına boşluk bırakılarak sırasıyla TC kimlik numarası, TV kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süre (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

