HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır?

Riskli kişilerin tespiti için kullanılan ve bazı alanlarda kullanılması zorunlu hale gelen HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu 3 şekilde alınabilir. Birincisi SMS ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.

İkincisi; HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır. "HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır.

Üçüncüsü ise E devlet üzerinden yapılır. https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden yararlanabilirsiniz.

HES KODU NERELERDE KULLANILIR?

Son olarak şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, başta belediyeler olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşları, kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonları sağlayacak.

Böylece, şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibi yapılacak.

Tüm konaklama tesislerinde müşterilerden istenecek HES kodu da salgınla mücadelede etkin rol oynayacak.