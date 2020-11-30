HES Kodu nedir? HES Kodu nasıl alınır? HES kodu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Adım adım HES Kodu alma!

Vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber birçok alana HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS yöntemi ile temin edilen bu kodla kişilerin koronavirüs risk takibi yapılıyor. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? SMS ile HES kodu nasıl alınır ve sorgulanır?

HES kodu alma ekranı milyonlarca vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen bu uygulama sayesinde kişilerin Covid-19 risk takibi yapılırken belirli alanlara giriş yaparken bu kod zorunlu kılınıyor. SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilen kodla alakalı olarak detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? SMS ile HES kodu nasıl alınır ve sorgulanır? İşte detaylar haberimizde…

HES KODU NASIL ALINIR? HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI VE SMS İLE HES KODU ALMA EKRANI

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NEDİR?

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NASIL ALINIR?

1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılırve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi'ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Örnek; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

3-e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, "HES Kodu Üretme ve Listeleme" seçeneğini seçip "Yeni Hes Kodu" butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.

HES KODU ALIRKEN BELİRTİLEN PAYLAŞIM SÜRESİ NEDİR?

Paylaşım Süresi, talep ettiğiniz HES kodunuzun aktiflik süresini belirler. HES kodunuzu uçak bileti alımlarında kullanabilmeniz için, Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresi ile bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi'ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Uygulama üzerinden Paylaşım Süresi'ni sınırsız olarak da belirleyebilirsiniz. SMS'le HES kodu talep etmeniz durumunda da en son girilen gün sayısı Paylaşım Süresi'ni ifade eder.

SMS'le HES boşluk T.C. Kimlik No boşluk Kimlik Seri No son 4 hanesini girdikten sonra bu alanı boş bıraktığınızda Paylaşım Süreniz 1 yıl olacaktır.

HES KODU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

• HES kodu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm yurt içi uçuşlarda zorunludur.

• HES kodunuzun süresi seyahatinizin toplam süresi kadar olmalıdır. Gidiş-dönüş bir bilet almak istiyorsanız ya da gidiş-dönüş bir biletiniz varsa HES kodunuz dönüş tarihinizi de kapsamalıdır.

• Eğer ilk uçuşa 25 saatten az kalmış ise HES kodu üzerinden yolcunun sağlık durumu kontrol edilecektir.

• HES kodu 0-2 yaş aralığında olan bebek yolcular için zorunlu değildir.

• Bu işlem her yolcu için ayrı ayrı uygulanacaktır.

HES Kodu ile kişinin Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden, sağlık durumu sorgulanır, risk varsa seyahati onaylanmaz. Yapılan bu sorgulamalarda Corona sebebiyle uçmanıza engel bir durum belirlenirse uçuşa kabul edilmeyeceksiniz.

Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak, sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanır.

HES kodunuz ile ilgili aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda, seyahatiniz onaylanmayacaktır.

• COVID-19 pozitif olma ya da karantina sürecinde olma durumu,

• Yeterli süreli HES koduna sahip olmama durumu,

• Hatalı T.C. Kimlik Numarası girilmesi durumu.

BİLET SATIN ALIRKEN HES KODU GİRİŞİMİ NASIL YAPACAĞIM?

• Seyahat öncesinde, kişiye özel üretilecek HES ( Hayat Eve Sığar ) kodunun temin edilmesi ve bilet satın alma aşamasında, rezervasyona eklenmesi gerekmektedir.

• HES kodu, Sağlık Bakanlığınca yapılacak kontroller için sorgu amaçlı kullanılacaktır. HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi gibi alanların doğru ve eksiksiz girilmesi zorunludur.

* Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden, bilet satın alımı sırasında, yolcu bilgileri sayfasında bulunan, kişisel bilgilerinizin hemen altında HES Kodu girişi ile ilgili alana her yolcu için ayrı ayrı HES kodunuzu girebilirsiniz.

* HES kodunuzu check-in esnasında da göstermeniz gerekmektedir! Check-in esnasında HES kodunuz tekrar kontrol edilecektir.

* Check-in kontrolleri sonrasnda sağlık durumunuz, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın sorgu ve yönlendirmeleri doğrultusunda uçuşa elverişli olmaz ise kurallar gereği uçuşa kabul edilemezsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak." denildi.

Açıklamada, "Entegrasyon ile Covid­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek. Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek.

"HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek" Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınacak.