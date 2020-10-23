HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır?

Koronavirüs kapsamında toplu kullanım alanlarında güvenli zaman geçirmek için kullanılan uygula olan HES (Hayat Eve Sığar ) kodu nerelerde kullanılır? HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır?

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODUNERELERDE KULLANILIR?

Toplu taşımalarda, ortak kullanım alanlarında HES kodu kullanılır? Hayat Eve Sığar "İhbar" özelliği ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda uygulama üzerinden ihbar işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle devlet dairelerinde HES kodu sorgulaması uygulanır.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak isteyenler bunu 3 şekilde gerçekleştirebilir. İlki, SMS kodu ile HES kodu alınabilir. HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır. Gelen mesajdaki numara sizin HES kodunuzdur.

İkinci HES kodu alımı ile uygulama ile gerçekleştirilir.HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır. "HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır. "Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir. Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

E-devlet üzerinden HES kodu alınabilir. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile E- devlet üzerinden HES kodu alabilirsiniz.