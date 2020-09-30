HES Kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli? HES kodu alma!
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HES Kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli? HES kodu alma!

30.09.2020 14:04 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:18
HES Kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli? HES kodu alma!

Pandemi sebebiyle ülkemizde bazı yaş gruplarına seyahat ve ulaşım kısıtlamarı devam ediyor. İnsanların gittiği yerleri ve ulaştıkları yerlerin takip edilmesinin ve yer yer engellenmesinin zorunlu olduğu şu dönemde HES kodu da oldukça merak konusu. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nerden alınır?

HES KODU NEDİR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından edinebileceğiniz yurt içinde ziyaretlerinizi uçuşlarınızı, seyahatlerinizi ve ulaşımlarınızın devlet tarafından Covid – 19 kapsamında takip edilmesi ve uygun görülen durumlarda engellenmesini sağlayan takip koduna denir. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir durumdalar.

Sağlık bakanlığının hayatevesığar.com'da yapılan açıklamada kod için 'Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.'denmektedir.

HES Kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli? HES kodu alma!

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES Kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu kaç gün geçerli? HES kodu alma!

HES KODU NASIL KULLANILIR?

Sizin için özel ve kişisel oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir. Yine aynı internet sitesinde (hayatevesığar.com) konu ile ilgili 'Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.' denmektedir.

HES KODU NE İŞE YARAR

Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

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Haber Yorumları (3)
PINAR: yolculuk için çok önemli
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OSMAN: sürekli uygulamaya bakınca insan panik oluyor
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SEVVGİ: teşekkürler, her şeyde kullanmaya çalışarak iyi bir şey yapıyorlar ama insanların yine de çok dikkatli kullanması lazım
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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