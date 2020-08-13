HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?

Sosyal hayatın parçası haline gelen HES kodu birçok işlemde karşımıza çıkıyor. Pek, HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir? HES kodu hangi işlemlerde kullanılır? HES kodu ne işe yarar? İşte, HES kodu hakkında merak edilenler.

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar?
13.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:38

Seyahatten ÖSYM sınavlarına hastanelerden okullara kadar birçok alanda karşımıza çıkan HES kodu bilgisi şartı vatandaşların HES kodu hakkında detaylar araştırmasına neden oldu. Peki, HES kodu nedir?HES kodu neişe yarar?HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı!

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir?
HES Kodu alma yöntemler

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HES Kodunu Nasıl Alırım?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

• Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

• 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES Kodu Ne İşe Yarar?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.

• Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

• Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Güvenli mi?

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.

E DEVLET'TEN HES KODU NASIL ALINIR?

E DEVLET'TEN HES KODU NASIL ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ?

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir?
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDAN HES KODU NASIL ALINIR

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir?

GÜVENLİ ALAN NEDİR?

Seninle aynı veya yakın zamanlarda aynı alanda bulunan birine yeni koronavirüs pozitif teşhisi konması durumunda;

Sağlık Bakanlığı tarafından sana ulaşılması en hızlı şekilde sağlık ve rehberlik hizmeti alman sağlanır

Nasıl Kullanırım?

Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

1. Nasıl Çalışır (Kullanıcı)

Tabii ki en doğrusu evde kalman!

Fakat dışarı çıkman gerekiyorsa;

Giriş yapacağın alanlarda (alışveriş merkezi, işyeri, toplu taşıma, market vb...) senin için bir karekod çıktısı asılı olacak.

Uygulamanın ana ekranında bulunan "Karekod Okut" butonuna bastığında telefonun kamerası açılacak ve kameranı giriş yaptığın alanlarda asılı olan karekod çıktılarına tutarak okutma işlemi yapabileceksin. İşte bu kadar basit.

Karekod okutarak giriş yaptığın alanlardan ayrıldığında, ana ekranda bulunan çıkış yap butonuna basman yeterli olacak.

Peki bu veriler ne işe yarar?

Seninle aynı veya yakın zamanlarda aynı alanda bulunan birine yeni koronavirüs pozitif teşhisi konması durumunda; Sağlık Bakanlığı tarafından sana ulaşılması en hızlı şekilde sağlık ve rehberlik hizmeti alman sağlanır.

2. Nasıl Çalışır Ekranı (karekod sahibi);

Yeni koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yönelik tedbirlere destek olmak adına; sorumlusu olduğun her farklı alan için (işyerin, evin, araban vb...) karekod oluşturabilir ve çıktılarını ilgili alanların girişlerine asabilirsin.

Hayat Eve Sığar uygulamasında sol menüde bulunan "Karekodlarım" ekranı ile her alan için yeni karekod oluşturabilirsin. Ayrıca daha önce oluşturduğun karekodları listeleyebilir ve yeniden karekod çıktısı alabilirsin.

İlgili Haberler

39 nerenin plaka kodu? 39 plakası nereye ait, hangi il? Kırklareli ilçeleri plaka harfleri
39 nerenin plaka kodu? 39 plakası nereye ait, hangi il? Kırklareli ilçeleri plaka harfleri
40 nerenin plaka kodu? 40 plakası nereye ait, hangi il? Kırşehir ilçeleri plaka harfleri
40 nerenin plaka kodu? 40 plakası nereye ait, hangi il? Kırşehir ilçeleri plaka harfleri
37 nerenin plaka kodu? 37 plakası nereye ait, hangi il? Kastamonu ilçeleri plaka harfleri
37 nerenin plaka kodu? 37 plakası nereye ait, hangi il? Kastamonu ilçeleri plaka harfleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Güncel
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Politika
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak Spor
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Orlando Bloom Merve Boluğur Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu sorgulama ekranı! Güvenli alan nedir? HES kodu ne işe yarar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 16:38:04. #1.15#
title