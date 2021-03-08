HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

08.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:32

HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma HES kodunu bilmeyen pazara giremedi Pazara girmek için direnen vatandaşlar zabıta müdürüyle tartıştı Sakarya'nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulaması ve denetimler doğrultusunda HES kodunu...

HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

HES kodunu bilmeyen pazara giremedi

Pazara girmek için direnen vatandaşlar zabıta müdürüyle tartıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulaması ve denetimler doğrultusunda HES kodunu bilmeyen vatandaşlar zabıta ekiplerinin engeline takıldı. Ekiplerin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar sonrasında zabıta müdürü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmaya yaşandı.

İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Karasu Halk Pazarı'nda denetimler sıklaştırıldı. Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Kimi vatandaş uygulamadan memnun kalırken kimisi de uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunu yanında bulundurmadığı için güçlük çekti. HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri, maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar, kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Tartışma vatandaşların dağılmasıyla son buldu.

Duruma tepki gösteren vatandaş Ali Güler, "Zabıtanın görevi nedir? Orada insanları bebek azarlar gibi azarlıyorlar. İnsanca gidip uyaracak. Bu nedir, ya?" dedi.

HES kodu sorgusu zorunluluğundan memnun olduğunu ifade eden Nevin Aslan, "Millet için daha iyi. Ama bir anda olunca da biraz sıkıntı oldu. Kiminde var, kiminde yok. O ne olacak? Benimkisi yanımda. Telefonumda kayıtlı" diye konuştu.

İnsanların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Hızır Ekşi isimli vatandaş, "Millet bilinçsiz olduğundan dolayı virüs almış başını gidiyor. Bizim insanları biraz daha bilgilendirseler, her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma
HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma
HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma
HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma
HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Pervin Buldan Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Hande Soral Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:32:19. #1.15#
title