HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma HES kodunu bilmeyen pazara giremedi Pazara girmek için direnen vatandaşlar zabıta müdürüyle tartıştı Sakarya'nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulaması ve denetimler doğrultusunda HES kodunu...

HES kodu isteyen zabıta ile vatandaş arasında tartışma

HES kodunu bilmeyen pazara giremedi

Pazara girmek için direnen vatandaşlar zabıta müdürüyle tartıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulaması ve denetimler doğrultusunda HES kodunu bilmeyen vatandaşlar zabıta ekiplerinin engeline takıldı. Ekiplerin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar sonrasında zabıta müdürü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmaya yaşandı.

İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Karasu Halk Pazarı'nda denetimler sıklaştırıldı. Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Kimi vatandaş uygulamadan memnun kalırken kimisi de uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunu yanında bulundurmadığı için güçlük çekti. HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri, maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar, kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Tartışma vatandaşların dağılmasıyla son buldu.

Duruma tepki gösteren vatandaş Ali Güler, "Zabıtanın görevi nedir? Orada insanları bebek azarlar gibi azarlıyorlar. İnsanca gidip uyaracak. Bu nedir, ya?" dedi.

HES kodu sorgusu zorunluluğundan memnun olduğunu ifade eden Nevin Aslan, "Millet için daha iyi. Ama bir anda olunca da biraz sıkıntı oldu. Kiminde var, kiminde yok. O ne olacak? Benimkisi yanımda. Telefonumda kayıtlı" diye konuştu.

İnsanların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Hızır Ekşi isimli vatandaş, "Millet bilinçsiz olduğundan dolayı virüs almış başını gidiyor. Bizim insanları biraz daha bilgilendirseler, her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN