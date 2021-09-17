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HES kodu fırsatçıları turistlerin yakasından düşmüyor

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
HES kodu fırsatçıları turistlerin yakasından düşmüyor

İstanbul'da toplu ulaşımı kullanmak isteyen turistlere HES kodu yüklenmiş İstanbulkart satan ya da geçmesi için yerine turnikeye kart basan bazı kişiler para alıyor.

İstanbul'da toplu ulaşımı kullanmak isteyen turistlere Hes Kodu yüklenmiş İstanbulkart satan ya da geçmesi için yerine turnikeye kart basan bazı kişiler para alıyor.

AA muhabirinin kamerasına da yansıyan görüntülerde, İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın belli bölgelerindeki toplu ulaşım noktalarında bulunan kart yükleme noktalarında bazı kişilerin beklediği görüldü.

Bu kişiler toplu taşımaya binmek isteyen turistlere para karşılığında HES kodu yüklenmiş İstanbulkart satma teklifinde bulunurken, bazıları da turnikeye kadar eşlik ettikleri turistlere yine para karşılığında Akbil (İstanbulkart) basıyor.

Satıcılar ellerinde tuttukları kartları HES kodu girmiş olarak hazır bulunduruyor. HES kodu sınırı bulunmayan kartlar dolayısıyla satıcılar birden fazla karta HES kodu girebiliyor.

Kart almak isteyenlere yardım ettiğini öne süren ve turistlere yardım etmek için bu işi yaptığını iddia eden bir satıcı, AA'nın kamerasına "2 lira kazanıyorum, para kazanıyorum sadece." dedi.

İşlemi nasıl yaptığı hakkında bilgiler de veren satıcı, "HES kodu yükleyenler genelde Aksaray'da" diye konuştu.

-HES kodu kullanılmayan biletlerin de satışı sürüyor

Turnikeye eşlik ederek kendisi için Akbil basan bir kişiye 10 lira verdiğini söyleyen bir yabancı turist ise "Yardımcı olabileceğini söyledi." şeklinde konuştu. Bir başka turist ise illegal olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Eminönü-Kadıköy iskelesinin bulunduğu alana HES kodu yüklemek isteyen turistler için "Beyaz Masa" da konulurken, satış yapılan noktaya çok yakın bir mesafede duran zabıta ekiplerine şikayette bulunan AA ekibine, müdahale edemeyecekleri, yakın zamanda bir arkadaşlarının şiddete maruz kaldığı yanıtı verildi.

Öte yandan, Biletmatik gişelerinde ise 6 liralık tek kullanımlık HES kodu kullanılmayan biletlerin de satışı sürüyor. Bazı Biletmatik'lerde ise tek kullanımlık bilet bulunmuyor.

İstanbul'da 15 Ocak 2021'den itibaren toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar geçersiz sayılıyor. Yabancı uyruklu yolcularsa HES yazıp bir boşluk bırakarak 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasını yazıp yine bir boşluk bırakarak doğum yılını da yazdıktan sonra mesajı 2023'e SMS olarak göndererek tanımlama yapabiliyor.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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