HES kodu eşleştirmeyen onlarca vatandaş kapıda kaldı

Ülke genelinde artan Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları sebebiyle İçişleri Bakanlığı genelgesince tüm Türkiye'de zorunlu hale gelen toplu taşımada HES kodu uygulaması Eskişehir'de bugün hayata geçerken, sistem üzerinden eşleştirme yapmayan onlarca vatandaş duraklarda kaldı.

Eskişehir'de bazı vatandaşlar tramvay duraklarında kaldı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında HES kodu, İçişleri Bakanlığı genelgesince tüm Türkiye'de zorunlu hale getirildi. Bu uygulama bazı şehirlerde henüz başlatılmasa da bir İç Anadolu şehri olan Eskişehir'de dün akşam itibarıyla başlatıldı. HES kodu uygulaması kapsamında ildeki yetkili kurum yaklaşık iki ay önce, yolculuk yapmak için vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandığı Eskartların sistem üzerinden bireysel HES kodu ile eşleştirilmesi gerektiği duyurmuştu. İlgili kurumun internet sitesi üzerinden bu eşleştirme kolayca yapılabilirken şehrin bazı noktalarında ise eşleştirme merkezi açılmıştı.

İlk önce yapılan açıklamalar doğrultusunda, 20 Kasım tarihinden itibaren Eskartlarını HES kodu ile eşlettirmeyen vatandaşların yolculuk yapamayacağı belirtilmişti. Ancak bu süreçte birçok vatandaşın bu eşleştirmeyi gerçekleştirmediği gözlemlenince süre uzatılmıştı. Uzatılan sürenin bitiminin ardından kentte, toplu taşımalarda HES kodu uygulaması dün akşamdan itibaren resmen hayata geçirildi.

Söz konusu HES kodu uygulaması başlatıldıktan sonra, daha önce yapılan duyurulara kulak asmayan vatandaşlar, bugün tramvay duraklarının önünde kaldı. Vatandaşlar yolculuk yapmak için bugün kartlarını basıp içeri giremeyince ilk önce ne olduğu anlamadı. Daha sonra vatandaşların yardımına gelen güvenlik görevlileri, ne yapılması gerektiği hakkında bilgi aktardı. Vatandaşlardan bazıları ise durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yardımıyla hemen eşleştirme yaparken, kimileriyse yolculuk yapamadan geri döndü.

İsmini belirtmek istemeyen ve tramvay durağında görev yapan bir güvenlik görevlisi bu konuda bilgi verdi. Güvenlik görevlisi, "Bu uygulama daha önce sadece bir gün Çarşı durağında denenmişti ve dün akşamdan itibaren her yerde resmen başladı. Dolaysıyla HES kodunu eşleştirmeyen kimse artık duraklardan geçemiyor. Bu yüzden sabah göreve geldikten sonra sayısız vatandaşın eşleştirme yapmadığı için durakta kaldığı gördüm. Biz yardım ederek eşleştirdik. Bazıların akıllı telefon olmadığı için eşleştirme yapamadı ve geri döndüler. Sorunlar genellikle yaşlılarda yaşandı ama kapıda kalan gençler de oldu" diye yaşadıklarını paylaştı. .

Kartını daha önce eşleştirmeyen ve bugün durakta kalan bir vatandaş ise, ismin açıklamaması şartıyla yaşadığı zorluğunu anlattı. Vatandaş, "Benim bu uygulamadan haberim yoktu. Bugün geldim ve kapıda kaldım. Daha sonra telefonumdan yapmak istedim. Onu da tek başına yapamadım, bir vatandaş gelip yardım etti. Şimdi tramvaya bineceğim" dedi.

Bu arada internet üzerinden ve yetkili kurumun destek merkezlerine gitme yoluyla toplam 200 bine yakın vatandaşın Eskart eşleştirmesi yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı