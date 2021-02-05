HES kodu e devlet ile nasıl alınır? HES kodu nedir? HES kodu SMS ile nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşın hizmetine sunulan, korona virüs salgınını kontrol ve takibini yapmayı sağlayan HES uygulaması, sosyal hayatın kontrolü amacıyla HES kodu işlemini başlattı. Peki HES kodu nedir? HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu e devlet ile nasıl alınır, sorusunun yanıtı sizlerle!

Korona virüs salgını ile mücadele alınan önlemler kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması geliştirildi. Hayatın her alanında kullanılan HES kodunu, vatandaşlar HES kodu nedir? HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu e devlet ile nasıl alınır, soruyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

Hes kodu SMS ile alabilmek için;

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek alabilirsiniz.

HES KODU E DEVLET İLE NASIL ALINIR?

Hes kodue devlet ile alıp kısıtlamaların olmadığı dönemlerde rahatlıkla seyahat edebilmek için ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması ücretsiz olarak telefona indirilir. Ardından, hes kodunu alabilmek için uygulama üzerinden 'Hes kodu işlemleri' bölümüne girilir. Daha sonra 'Hes kodu oluştur' tuşuna basarak talep edilen süre boyunca geçerli hes kodu oluşturulur.