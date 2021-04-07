HES kodlu anahtarlığa vatandaşlardan büyük ilgi
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HES kodlu anahtarlığa vatandaşlardan büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HES kodlu anahtarlığa vatandaşlardan büyük ilgi

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan 'HES kodlu anahtarlık' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken Başkan Doğan; "HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına devam ediyoruz.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan 'HES kodlu anahtarlık' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken Başkan Doğan; "HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına devam ediyoruz. Tek amacımız hemşehrilerimize hizmet" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan 'HES kodlu anahtarlık' uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kamu hizmet binalarında, semt pazarlarında, berber, kuaför ve güzellik salonlarında, nikah ve düğün salonlarında, kütüphanelerde, spor salonlarında ve birçok noktada HES kodunu görevlilere okutmak zorunda kalan vatandaşların işini kolaylaştıran ve yoğunlukların önüne geçmek için tasarlanan HES kodlu anahtarlıkların büyük kolaylık sağladığını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. HES kodlu anahtarlık almak isteyen vatandaşlar Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Merkezefendi Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Sümer ve Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nden alabilecekler. 9 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren HES kodlu anahtarlıklar Gümüşçay, Merkezefendi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, Şemikler Sosyal Tesisi ve Selçukbey Spor Eğitim Merkezinde de dağıtılacak.

"Bizler yaşlıyız ve bu kodu bulurken zorlanıyorduk"

HES kodunu göstermekte zorlandıklarını ve bu uygulamanın kolaylık sağlayacağını belirten Musa Kaymakçı; "Bu anahtarlık belediyemizin bizlere sağladığı büyük kolaylık. Bizler yaşlıyız ve bu kodu bulurken zorlanıyorduk" dedi. Yapılan uygulamanın güzel bir hizmet olduğunu söyleyen Recep Sevgi; "HES kodlu anahtarlık güzel bir hizmet. Ben HES kodumu yazılı kağıttan, telefonumdan bulmaya çalışırken zaman kaybı oluyordu. Bu uygulama bizlere çok büyük kolaylık sağlayacak" diye konuştu.

"Tek amacımız hemşehrilerimize hizmet"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Pek çok yerde zorunlu hale gelen HES koduna hemşehrilerimizin kolay ve pratik bir şekilde erişebilmesi için, başlatmış olduğumuz HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu hizmetten dolayı hemşehrilerimizin duyduğu memnuniyet bizleri mutlu ediyor. Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmaya, onların refahını yüksek tutmaya çalışacağız. Tek amacımız hemşehrilerimize hizmet" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

HES kodlu anahtarlığa vatandaşlardan büyük ilgi
HES kodlu anahtarlığa vatandaşlardan büyük ilgi
HES kodlu anahtarlığa vatandaşlardan büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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