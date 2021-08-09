HES kanalına düşen karacayı, jandarma ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde HES kanalına düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde HES kanalına düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesi Kıyan köyü Eylek mevkiinde bulunan HES kanalına karaca düştü. Suda çırpınan karacayı gören vatandaşlar, jandarmayı arayarak bir karacanın HES kanalına düştüğünü ve sudan çıkamadığını bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olay yerine sevk edilerek yaralanan karaca jandarma personeli tarafından sudan kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralı karaca, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne tedavi edilmek üzere teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı