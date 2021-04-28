Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
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Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Spor

HES Kablo Kayserispor'un Süper Lig'in 38'inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendiği maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

HES Kablo Kayserispor'un Süper Lig'in 38'inci haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendiği maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "28 puanlı Denizlispor ve 35 puanlı Kayserispor bugün karşı karşıya geldi. Matematiksel olarak rakibin de umutları vardı. Biz ev sahibiyiz. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Bu durum oyuncular üzerinde baskı ve stres oluşturuyordu. Bizim mutlak kazanmamız gereken bir maçtı.  Ben Kayseri'ye geleli 48 saat oldu. Hazırlık anlamında kısıtlı bir zaman vardı. 3 günde bir maç yaptık. Oyuncularımıza oyuna sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu 20 günlük bir yolculuk. Bu yolculuğun ilk aşaması burası idi. Ancak varış çok daha önemli. Çok kredi tüketmişiz. Oyunu geliştirmemiz gereken çok yer var. O nedenle bundan sonraki maçlarımızı ligde kalma adına tüm gücümüzle çalışıp elimizden ne geliyorsa başaracağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise, "Kaybettiğimiz bir maç var. Sonuca çok üzüldük. Varını yoğunu ortaya koyan oyuncular adına üzüldüm. Şansız zamanlar geçiriyoruz. Oynaması gereken 5 tane oyuncumuz sakat. Maçta şansız şekilde kırmızı kart gördük. Vazgeçmemek gerekiyor. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim. Oyuncularıma da Denizlispor forması yerlerde sürünmeyecek dedim. Küme düşmeyi kabul edebilirsiniz, ancak cesaret göstermeniz gerekiyor" diye konuştu.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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